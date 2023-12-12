الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: النظام الإيرانى يُهدد استقرار الأوضاع فى البحر الأحمر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفر جندلمان، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال تعمل على الوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف: "نذكر المجتمع الدولي بالتهديد الإيراني لأمن طرق التجارة العالمية، كما نرحب بدعم حلفائنا في الولايات المتحدة حتى يتم القضاء على حماس".

ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الوضع في البحر الأحمر بأنه "تحت تهديد النظام الإيراني".

وأشار جندلمان، إلى  بذل قوات الاحتلال كل ما في وسعها لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مضيفًا: "لن نترك متنفسًا لحماس".

كما أكد محاولات إسرائيل لشن عمليات خاصة لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة، مردفًا: "نحاول احتواء الحرب في غزة وحصرها في القطاع فقط دون الانتشار إلى مناطق أخرى".

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال الايراني حماس البحر الاحمر النظام الإيراني

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