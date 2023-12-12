رئيس مركز كوم حمادة: "أهالي البحيرة احتشدوا طوال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية"

واصل اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تفقد انتظام العملية الانتخابية باللجان.

وشكر "الجندي " المواطنين المحتشدين أمام اللجان، لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لديهم بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

كما تفقد “الجندي” لجان المعهد الابتدائي الأزهري بالحدين ومقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحدين الاعداديه ومدرسة صلاح الدين البرى بواقد ومدرسة السعيد الطويل ببريم في حضور رؤساء الوحدات القروية.



واكد اللواء محسن الجندى على سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به مواطني كوم حمادة من حس وطني.



وأوضح الجندى أن المصريين من خلال توافدهم على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، قدموا رسالة قوية للعالم أجمع، بالاصطفاف أمام اللجان للتأكيد أنهم مع الدولة والقيادة السياسة في ظل التحديات الي تواجه الدولة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.