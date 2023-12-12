الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز كوم حمادة: "أهالي البحيرة احتشدوا طوال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية"

رئيس مركز كوم حمادة
رئيس مركز كوم حمادة

واصل اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تفقد انتظام العملية الانتخابية باللجان.

وشكر "الجندي " المواطنين المحتشدين أمام اللجان، لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لديهم  بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

كما تفقد “الجندي” لجان المعهد الابتدائي الأزهري بالحدين ومقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحدين الاعداديه ومدرسة صلاح الدين البرى بواقد ومدرسة السعيد الطويل ببريم في حضور رؤساء الوحدات القروية. 


واكد اللواء محسن الجندى على سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به مواطني كوم حمادة من حس وطني.


وأوضح الجندى  أن المصريين من خلال توافدهم على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، قدموا رسالة قوية للعالم أجمع، بالاصطفاف أمام اللجان للتأكيد أنهم مع الدولة والقيادة السياسة في ظل التحديات الي تواجه الدولة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

"الحاجة عريفة": شاركت في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي (فيديو)

حشد من العاملين بـ"صحة البحيرة" يُشارك فى الانتخابات الرئاسية

ابنة عم المشير أبوغزالة من البحيرة: أديت واجبي الوطني بالمشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير على اللجان الانتخابية بالبحيرة

مصّرُ تَخْتارُ رئيسَها والبُحيرةٌ حاضرة.. توافد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية

بالأسماء.. 24 لجنة للمغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالبحيرة

"زراعة البحيرة" تنظم ندوة بعنوان "ترشيد مياه الري"

672 مقرا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية و24 لجنة للوافدين بالبحيرة

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين