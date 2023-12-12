المئات من أهالي الفيوم يُدلون بأصواتهم في لجنة سيلا

شهدت لجنة سيلا بمركز الفيوم، توافدا كثيفا ومشاركة بالمئات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل ختام اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

واحتشد المئات من أهالى قرية القرية، أمام اللجنة الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث عبر أهالى القرية عن حرصهم على التصويت، واختيار أفضل المرشحين لاستكمال مسيرة الإنجازات، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة غيرت واقع الحياة فى قريتهم إلى الأفضل، وحققت إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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