الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انتخابات الرئاسة: احتشاد الآلاف بلجان قرى شمال الجيزة فى اليوم الأخير (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وسط مشهد حضاري في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، احتشد آلاف المواطنين أمام لجان قرى شمال الجيزة ( وردان – اتريس – أبوغالب – القطا – بني سلامة - كفر أبو الحديد)  في مسيرة ملحمة وطنية في حب مصر للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال المستشار محمد حلمي عبدالمولى سليمان، عضو الأمانة المركزية للمتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن، مسئول قطاع غرب الدلتا، إن اليوم الأخير شهد حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وإصرار المصريين على إثبات وجودهم في هذا العرس الديمقراطي وبعثوا برسالة لكل العالم وصورة مشرفة، لافتًا إلى أن الإقبال علي الانتخابات الرئاسية 2024 كان غير مسبوق وتجاوز كل التوقعات بنزول ملايين الناخبين إلى لجان الاقتراع.

أشار سليمان، لـ"الدستور" إلى أن جميع اللجان شهدت حضورًا وإقبالًا كبيرًا وزحامًا  للمشاركة الإيجابية في استكمال الاستحقاق الدستوري وانتخاب رئيس جديد للبلاد، لافتًا إلى أن هذا المشهد استعاد في نفوس الجميع روح ثورة 30 يونيو، ويؤكد وعي المصريين بما يدور حولهم ونزولهم الشارع أكبر رد على المشككين في الدولة المصرية.

وقال عضو الأمانة العامة المركزية للمتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن إن مصر لن تنكسر أبدًا وجموع الشعب قالت كلمتها، وهذه الحشود برهنت للجميع أن الشعب لن يتخلي عن قيادته السياسية بعد هذا الاصطفاف والتلاحم المهيب.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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