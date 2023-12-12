الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب العدل يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام

أدلى النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية الجارية، بمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، وسط حشد من أنصاره وعدد من كوادر الحزب.

وقال  "إمام" في تصريحات، له، عقب الإدلاء بصوته "إن مشاركة المصريين هي رسالة تقول إننا نقوم بما علينا من واجب تجاه الوطن، وتؤكد أن وعي الشعب أكبر من وعي السلطة والسياسيين الذين عليهم أن يفهموا مضمون الرسالة ويقوموا بما عليهم من إصلاح وتحسين حياة الناس الذين تحملوا كثيرًا فهذه هى رسالة الناس.

قوموا بما عليكم وتحملوا مسئوليتكم

وأضاف رئيس الحزب قائلًا "قمنا بما علينا ونزلنا، قوموا بما عليكم وتحملوا مسئوليتكم في إصلاح الأوضاع، وهذه رسالة أيضًا لمن راهنوا علي أن الظروف الاقتصادية ستقلل المشاركة، ولكن الشعب المصري فاجأ الجميع وقال كلمته إن السبيل لإصلاح الأمور هو بالمشاركة وليس بالسلبية، ونأمل أن يتفهم الجميع الرسالة.

جدير بالذكر أنه من المقرر انتهاء تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، مساء اليوم الساعة التاسعة والتي يتنافس على منصبه 4 مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبدالسند يمامة.

وكان قد عقد المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الآن، في حضور عدد مكثف من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ومن ثم زيادة حجم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة ومنها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الهيئة في هذا إلإطار كانت قد عقدت لقاءات مع الرائدات الريفيات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهن 20 ألف رائدة، وكل منهن تشرف على نحو 400 أسرة مصرية، وكذلك عقد لقاءات مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي؛ ممن لديهم ملايين المتابعين، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في شأن التوعية الانتخابية للوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات والندوات وورش العمل، نجحت في الخروج بأفكار مبتكرة لرفع الوعي الثقافي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت اهتمامًا ملحوظًا من الفئات الشبابية في الفئة العمرية من 18 وحتى 30 سنة، وفق الإحصاءات المرتبطة بالاستعلام عن المقار الانتخابية وآليات التصويت على الموقع الإلكتروني للهيئة.

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