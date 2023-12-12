الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الوطنية للانتخابات: عقدنا لقاءات مع 20 ألف رائدة ريفية لتشجيع المشاركة بالانتخابات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

عقد المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الأن، في حضور عدد مكثف من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ومن ثم زيادة حجم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة ومنها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الهيئة في هذا إلإطار كانت قد عقدت لقاءات مع الرائدات الريفية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهن 20 ألف رائدة، وكل منهن تشرف على نحو 400 أسرة مصرية، وكذلك عقد لقاءات مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي؛ ممن لديهم ملايين المتابعين، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في شأن التوعية الانتخابية الوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات والندوات وورش العمل، نجحت في الخروج بأفكار مبتكرة لرفع الوعي الثقافي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت اهتمامًا ملحوظًا من الفئات الشبابية في الفئة العمرية من 18 وحتى 30 سنة، وفق الإحصاءات المرتبطة بالاستعلام عن المقار الانتخابية وآليات التصويت على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتابع بأن الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال الأعوام 2014، و2018 كانت الكثافة في المشاركة بالإدلاء بالصوت بين فئة السيدات، بينما اختلف هذا الأمر في انتخابات 2024، بزيادة إقبال واهتمام الشباب بالمشاركة الإيجابية في التصويت كما رصدته الهيئة ومختلف وسائل الإعلام ومتابعة الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

أخبار انتخابات مصر مصر تنتخب الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

"ملك".. أصغر مشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

احتضان شخص تهتم به يساهم في تخفيف التوتر.. دراسة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟