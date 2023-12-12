الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من بينها الكونغو وأنجولا.. اتحاد الكرة يتلقى عروضًا لمواجهة المنتخب وديا (خاص)

فيتوريا
فيتوريا

تلقى اتحاد الكرة فى الأيام الأخيرة، عرضين من الكونغو وأنجولا لمواجهة المنتخب وديا في يناير المقبل استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية المقرر لها في يناير المقبل في كوت ديفوار.

كما تلقى اتحاد الكرة عددا من العروض من بعض المنتخبات الإفريقية، ولا يزال الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يفاضل بينهم  لاختيار ما بينهم. 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب هو خوض المنتخب مباراة وحيدة، قبل المشاركة فى بطولة إفريقيا، خوفا من تعرض أى لاعب للإصابة، خاصة اللاعبين الأساسيين فى المنتخب. 

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 3 يناير حتى موعد انطلاق البطولة المقرر لها يوم 15 يناير.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا بجانب منتخبات  الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

ومن المقرر أن يعقد روي فيتوريا جلسة خلال الساعات المقبلة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوضع الرتوش الأخيرة لمعسكر المنتخب، سواء المباريات الودية أو مكان المعسكر الأخير ومازال الجهاز الفنى للمنتخب يفاضل بين إقامة المعسكر في مصر أو نقله خارج مصر.

طبيب المنتخب يطمئن على محمد عبدالمنعم قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 

وفى سياق مختلف أجرى الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب، اتصالا هاتفيا بمحمد عبدالمنعم لاعب الأهلي للاطمئنان على حالته البدنية، قبل المشاركة مع الأهلي فى كأس العالم للأندية.

وكان محمد عبدالمنعم قد تعرض للاصابة فى تدريبات الفريق، وهو ما أبعده عن المشاركات في المباريات خلال الفترة الأخيرة. 

ويعد محمد عبدالمنعم واحد من أهم اللاعبين في المنتخب، منذ تولى روي فيتوريا قيادة المنتخب، وبات من الركائز الاساسية فى قلب الدفاع وخاصة فى ظل تراجع اداء المدافعين فى مصر فى الفترة الماضية.

ويواجه الأهلي فى أولى مبارياته في كاس العالم للأندية الفائز من اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم.  

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