الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

صلاح
صلاح

تمسك البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بانضمام جميع المحترفين لمعسكر الفراعنة فى الموعد المحدد وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، التى تسمح للاعبين المحترفين بالانضمام إلى منتخباتها قبل البطولات المجمعة بـ14 يوما وتحديدا قبل خوض أول مباراة.

ورفض فيتوريا تأخر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول  لمعسكر الفراعنة 5 أيام بناء على طلب يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، من أجل المشاركة مع فريقه فى مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل التى تعتبر مباراة قمة فى الجولة الثالثة ببطولة كاس الاتحاد الانجليزى

وشدد فيتوريا على ضرورة انضمام جميع اللاعبين المحترفين فى الموعد المحدد يوم 3 يناير على أقصى تقدير قبل خوض أول مباراة للفراعنة فى البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق.

ويرغب فيتوريا فى مشاركة صلاح أساسيا فى المباراة الودية التى سيخوضها الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل.

وحسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الإفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في إفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا أن تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

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