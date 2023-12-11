الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يُزين التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، عن التشكيل المثالي لقارة إفريقيا لعام 2023 في الحفل الذي يُقام في مدينة مراكش المغربية.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بعد عام رائع سواء مع فريقه أو مع المنتخب، حيث يشارك النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والسنغالي ساديو ماني جناح النصر السعودي، خط الهجوم.

التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023

وجاء التشكيل المثالي لقارة إفريقيا 2023 كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون - مانشستر يونايتد)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان) - مبيمبا (الكونغو الديمقراطية - مارسيليا) - كاليدو كوليبالي (السنغال - الهلال السعودي)

خط الوسط: توماس بارتي (غانا - أرسنال) - زامبو أنجويسا (الكاميرون - نابولي) - محمد قدوس (غانا - وست هام يونايتد) - سفيان أمرابط (المغرب - مانشستر يونايتد)

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال - النصر) - محمد صلاح (مصر - ليفربول) - فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي)

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