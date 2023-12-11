مصدر يكشف لـ الدستور الأسباب الحقيقية لإعلان طارق حامد اعتزال اللعب الدولى

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن أن طارق حامد أعلن عن اعتزاله اللعب الدولي بعدما علم أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرر عدم ضمه للمنتخب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وواصل المصدر، في تصريحات خاصة للدستور، أن موقف طارق حامد مختلف عن إمام عاشور وحسين الشحات نظرًا لما بدر من طارق حامد بعد المباراة، وقيامه بالتعبير عن غضبه بشكل غير لائق ورفع صوته بعد قرار استبعاده من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتابع المصدر أن حسين الشحات وإمام عاشور تقبلا قرار عقوبة روي فيتوريا باستبعادهما من المنتخب، بعد رفضهما خوض التدريبات عقب مباراة جيبوتي، وهو ما جعل روي فيتوريا يفتح الباب أمام اللاعبين للعودة لصفوف المنتخب على أن تكون الفرصة الأخيرة لهم وفى حال تكرار أى أزمة جديدة مع المنتخب لا يتم ضمهم مرة أخرى للمنتخب.

وأكمل المصدر أن روي فيتوريا تم إبلاغه بالأزمة التى حدثت بين طارق حامد والبرتغالي كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، والتى كانت سببًا فى استبعاده من المنتخب طوال وجود كيروش.

جهاز المنتخب يرفض التدخل في قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي

واختتم المصدر تصريحاته بأن الجهاز الفني للمنتخب لن يتدخل في قرار اعتزاله اللعب دوليًا لأنه قرار يخصه، كما أن روي فيتوريا قرر استبعاده من حساباته خلال فترة قيادته للمنتخب.

يذكر أن الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وأمام عاشور رفضوا الاستماع لتعليمات الجهاز الفني للمنتخب بخوض تدريبات عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقرر الثلاثي عدم استكمال المران وهو الأمر الذى أغضب روي فيتوريا الذى قرر استبعادهم من مباراة سيراليون.