الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من البدلة للجلباب.. "أزياء المصريين" ترسم ملامح تنوع الفئات المشاركة في انتخابات الرئاسة

فئات المجتمع المصري
فئات المجتمع المصري خلال الانتخابات الرئاسية

أثبتت انتخابات الرئاسة 2024 أن اشتراك كل فئات المجتمع المصري في الاستحقاق الدستوري إذ أنها لم تقتصر على فئة بعينها، وعزوف فئات أخرى فمن يلقي نظره على أبواب لجان المحافظات يرى التنوع في الثقافات والفئات التي شاركت في عملية الاقتراع.

الجلباب المصري الذي يرتديه الفلاح والمٌسن من القرى كان حاضرًا وبقوة، كما كانت البدلة الكلاسيكية أيضًا، حيث الموظف وصاحب العمل، فيما سجل القميص والبنطال حضوره أيضًا بين الرجال والشباب، إضافة إلى الزي التراثي الذي تشتهر به محافظات دالجمهورية كالزي السيناوي من عمة وقفطان وشال، وغيرها من الأزياء التي كانت برهانًا على المشاركة الجماعية التي ضرب بها المصريون المثل في الملحمة الوطنية بمشاركتهم في انتخابات 2024.

واليوم هو الثالث للانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري للانتخابات الرئاسية إذ بدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، كما حدد 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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