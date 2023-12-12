الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المسرح فعل استماع".. يون فوسه يكشف ذكريات أول مسرحية كتبها في حياته

يون فوسه
يون فوسه

كشف يون فوسه الحائز على جائزة نوبل في الأدب هذا العام كثير من جوانب حياته وعملية الكتابة خلال مراحل حياته المختلفة وحتى بداية رسم أعماله المسرحية، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في الأكاديمية السويدية باستوكهولم.

وقال فوسه: "كتبت الكثير من الأعمال في النثر والدراما، والشعر، وطبعا ما يميز الدراما أنها كلام يكتب على هيئة حوار أو محادثة أو مونولوج، هو دائما عالم متخيل، ولا أبلغ إن قلت إن هذا النوع من الكتابة له كيانه الخاص.

وكشف عن أول مسرحية بدأ كتابتها، حتى انتهى الأمر بأنه أصبح كاتبًا مسرحيًا معروفًا: "كتبت الروايات والشعر ولم تكن لدي رغبة في الكتابة للمسرح، لكن مع مرور الوقت فعلت ذلك لأنه  كان -كجزء من مبادرة ممولة من القطاع العام للكتابة النرويجية- وحينها عُرض عليّ مبلغ من المال لكتابة المشهد الافتتاحي لمسرحية، وكانت فرصة بالنسبة لي، ككاتبًا فقيرًا، وكاتبًا جيدًا، وانتهى الأمر بكتابة مسرحية كاملة، ومسرحيتي الأولى  كانت "شخص ما سيأتي" Someone Is" Going"

أشار الحائز على جائزة نوبل في الأدب إلى أنها كانت المرة الأولى التي كتب فيها عملًا مسرحيًا، وكانت أكبر مفاجأة في حياته ككاتب؛ لأنه حاول في المسرح الكتابة والتعبير بالكلمات التي لا يمكن وصفها إلا باللغة النرويجية المنطوقة المعتادة، لهذا السبب تم اختياره لمنحه جائزة نوبل.

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كيف غيّر المسرح حياة يون فوسه؟

يحكي يون فوسه عن كيف أثر المسرح على مجرى حياته، قائلًا: المسرح، نعم، جاء المسرح عكس الوحدة تمامًا، لقد كان "الرفقة".. ومن خلال كتابة المسرح ومشاركة الفن، أعطاني هذا شعورًا كبيرًا بالسعادة والفرح.

ولفت فوسه إلى أنه من خلال عرض أعماله المسرحية التي كتبها، رأى أنه لعب دورًا مؤثرًا ولم يعد "بروح مسالمة" ووحيدة ولكنه شعر بنوع من السعادة حتى في "الإنتاج السيئ لمسرحياته".

"المسرح هو في الحقيقة فعل استماع كبير، يجب على المخرج، أن يستمع إلى النص، وأن يستمع الممثلون إليه وإلى بعضهم البعض.. وهكذا هي الطريقة التي تجعل الجمهور يستمع إلى الأداء بأكمله" هكذا عبر يون فوسه عن شعوره تجاه المسرح.

أضاف: فعل الكتابة بالنسبة لي هو "الاستماع" عندما أكتب لا أستعد أبدًا، ولا أخطط لأي شيء، بل أستمر بالاستماع، لذا، إذا كان عليّ استخدام استعارة لوصف فعل الكتابة، فلا بد أن يكون فعل الاستماع.

يون فوسه الكتابة مسرحية المسرح جائزة نوبل

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