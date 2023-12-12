الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": خروج ملايين المصريين للتصويت بانتخابات الرئاسة يؤكد أن دولة يونيو باقية

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

وصف النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إقبال ملايين المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بالمشهد التاريخي والوطني الذي يصل إلى حد الإعجاز، في عز الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، احتشد الملايين في الشوارع لإنجاح عرس الديمقراطية والانتخابات الرئاسية في مصر، عن إيمان كامل بأن الانتخابات فرصة للوطن لا تتكرر إلا كل سنوات.

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وأضاف حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، بخروج الجميع للنزول والتصويت في الانتخابات والشباب والشيوخ والمرأة التي كان لها ولا يزال دور فاعل في انجاح مختلف الاستحقاقات الدستورية والوطنية.

تصويت المصريين بنسبة تفوق ال50%

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إلى أن تصويت المصريين بنسبة تفوق ال50% من إجمالي عدد الناخبين رسالة لأعداء الخارج بأن دولة 30 يونيو االتي طهرت مصر من الارهاب والفوصى لا تزال باقية وقوية، والجميع يدافع عن مدنية مصر والجمهورية الجديدة.

وأضاف خضير أن مشهد تدفق ملايين المصريين في كل المحافظات طوال أيام الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد  وعي المصريين باللحظة الفارقة التي يمر بها الوطن. لافتا أن حرب غزة كانت جرس انذار بأن وحدة الوطن هى الطريقة الوحيدة للابقاء عليه قويا متماسكا. فالمنطقة تضربها الفوضى.

وأضاف أن ما تحقق في مصر من انجازات ضخمة طوال السنوات الماضية كان ولا يزال حافزا أن الحكم الرشيد الذي مثله الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر عى انتشال البلد من أزمتها، وبقاء الأمن ودوام الاستقرار والتنمية الشاملة للجميع.

وكيل صحة الشيوخ بمجلس الشيوخ انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الوطن مصر

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