الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التحالف الوطنى" بكفرالشيخ ينطم مسيرات حاشدة لحث المواطنين على الانتخابات

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أطلق التحالف الوطني بمحافظة كفرالشيخ، مسيرات حاشدة لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتم توثيق المسيرة في مقطع فيديو، حيث ترتفع الأغاني الوطنية والأعلام المصرية. 

وتواجد الكيانات التطوعية من أعضاء مراكز شباب كفرالشيخ فى المقار الانتخابية من اللحظة الأولى لفتح اللجان لاستقبال الناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الهمم وتقديم إرشاد الناخب للجنته.

ويتابع الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إقبال الشباب على المقار الانتخابية على مدار الساعة وتواجد اعضاء البرلمان وكيان شباب يدير شباب وأندية التطوع فى اللجان، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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