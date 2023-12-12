المستشار بنداري: الأوضاع في غزة تسببت في زيادة التوافد على لجان الانتخابات

عقد المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الآن، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي رده على سؤال حول مدى تأثير الحرب في غزة على الانتخابات الرئاسية المصرية، في ظل توتر الأجواء في جميع الدول، قال المستشار بنداري إن الأوضاع في غزة لها أهمية كبيرة في نفوس الجميع وخاصة المصريين، وأدت إلى زيادة الوعي لدى الناس، وتسببت في قلق بشأن ما يجري حولهم في المنطقة، وكانت سببًا في نزول المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح المناسب لهم.

كما رد المستشار بنداري على تساؤل أحد مندوبي الوكالات الأجنبية حول توافر مندوب من الهيئة الوطنية للانتخابات في الهيئة أو جهازها التنفيذي، بأن الهيئة على تنسيق دائم مع الهيئة الوطنية للإعلام، وأن الإعلام يلعب دورًا بارزًا في توعية الناخبين بالنزول والإدلاء بأصواتهم.