الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"النعماني" يشكر قضاة مصر لتيسيرهم عملية التصويت في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الجامعة، الذين حققوا مشهدًا تاريخيًا في حب مصر من خلال الإقبال الكثيف وغير المسبوق على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووصل عدد الطلاب والطالبات الذين شاركوا في التصويت إلى ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة. هذا المشهد يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية وشعورهم الوطني وتفهمهم الشديد للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، ويؤكد ركائز النظام الديمقراطي.

قدم الدكتور حسان النعماني مسيرة ضخمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، بدءًا من مقر الجامعة الجديد، وصولًا إلى لجان الاقتراع في مدينة سوهاج الجديدة. كان برفقته الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

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مشاركة جماعية من طلاب جامعة أسيوط في الانتخابات الرئاسية

وأكد النعماني أن الطلاب حرصوا على التوافد إلى اللجان انتظارًا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، لإيمانهم بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ووعيهم بما تمر به المنطقة من أزمات وما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات، مضيفًا أن انتخابات 2024 لها أهميتها نظرًا لكونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.
ووجه النعماني تحية شكر وإجلال لقضاة مصر المشرفين على اللجان، لتسهيلهم عملية التصويت على الطلاب وسرعة الإدلاء بأصواتهم دون حدوث أي عقبات، نفاذًا لصحيح القانون والدستور، وخاصة أن اللجان شهدت كثافة عديدة كبيرة، مؤكدًا أن مشاركة الشباب هي أبرز مشاهد الانتخابات الرئاسية 2024.
وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة حرص على مرافقة الطلاب للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، معبرين عن سعادتهم ومرددين هتافات "تحيا مصر".

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