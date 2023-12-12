الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاركة جماعية من طلاب جامعة أسيوط في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

اصطف عدد كبير من الشباب في جماعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الثلاثاء الثالث من أيام الانتخابات الرئاسية، حرص العديد من الطلاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

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