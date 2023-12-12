مشاركة جماعية من طلاب جامعة أسيوط في الانتخابات الرئاسية

اصطف عدد كبير من الشباب في جماعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الثلاثاء الثالث من أيام الانتخابات الرئاسية، حرص العديد من الطلاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.