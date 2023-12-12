الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيلفي الحبر الفسفوري.. لقطات تذكارية للناخبين بعد تأدية الواجب الوطني

سيلفي الحبر الفسفوري
سيلفي الحبر الفسفوري

سيلفي الحبر الفسفوري هي تلك العادة التي حرص عليها المواطنون المصريون المشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد قيامهم بالتصويت داخل اللجان الانتخابية وغمس أصابعهم به.

وقد حرص العديد من المشاركين في الانتخابات على نشر صورهم بالحبر الفسفوري على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومشاركتها  كحالات خاصة وتداولها فرحًا بها، باعتبارها دليلًا على مشاركتهم في الانتخابات ثم الاحتفاظ بها في الذاكرة.

عبير فهمي واحدة من هؤلاء المشاركات بصورتهن على حالات الواتس بالحبر الفسفوري إذ قد شاركت صورتها "السيلفي" به وجعلتها "الحالة" الخاصة بها على تطبيق التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تقول: حرصت على ذلك لاعتزازي بمشاركتي في الانتخابات، وقد فعلت ذلك لأنني أود الاحتفاظ بهذه الصورة لأريها لأبنائي في المستقبل حتى يتخذوا مشاركتي  السياسية مثالًا يحتذوا به ويتبعونه في المستقبل موضحة أهمية هذه المشاركة بما تحمله من معان إيجابية كثيرة، كما تحمله من معان للوطنية.

الانتخابات الرئاسية 2024

واليوم هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

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