ناخب يرقص بالخيل العربي أمام أحد اللجان بمحافظة قنا

واصل المواطنون التوافد على لجان الاقتراع للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسة 2024، والتي شارك فيها الكبار والصغار وكذلك المسنين وذوي الهمم.

وتنوعت أساليب الأهالي للتعبير عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، فقد شهدت ساحة إحدى لجان محافظة قنا، قيام أحد الناخبين بالرقص على ظهر الخيل احتفالًا بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ ثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

من ناحيتها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.