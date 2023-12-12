الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "The Goat" يفوز بـ 5 جوائز في 3 مهرجانات عالمية

فيلم The Goat
فيلم The Goat

حصد فيلم The Goat للمخرجة الاريا بوريلي، ومن إنتاج شركة اجورا 5 جوائز جديدة خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية، حيث فاز بجائزة أفضل قصة أصلية – Best Original Story وذلك في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي.

 كما فاز بجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان Dimension 4th للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

المشاركة في مهرجان الجونة

ويستعد صنّاع الفيلم حاليًا للمنافسة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي والمقرر إطلاقه في الفترة ما بين 14 وحتى 21 ديسمبر الحالي، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

وكانت شركة أجورا ميديا للإنتاج قد أعلنت مؤخرًا التبرع بإيرادات عروض فيلم The Goat في روما لمساعدة أطفال غزة عن طريق مؤسسة Action Aid، وكان الفيلم قد حظي بردود أفعال إيجابية في عرضه الأول بمسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليات مهرجان روما السينمائي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

قصة فيلم The Goat 

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

والفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

المخرجة الاريا بوريلي هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف

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