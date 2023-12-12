الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير إدارة منشاة القناطر التعليمية: المصريون ارسلوا صورة مشرفة للعالم بكثافة التصويت

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع الدكتور مروان غراب مدير عام منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة، غرفة عمليات سير الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الثالث والأخير، بعد نجاح اليومين الأول والثاني  حيث شهدت الانتخابات حضورا كبيرا وغير مسبوق للمواطنين.

وأضاف مدير عام منشأة القناطر التعليمية في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن جميع العاملين بالتربية والتعليم بادارة منشأة القناطر الجيزة، لبوا نداء الوطن بالمشاركة الايجابية ، وانتخاب رئيس مصر القادم،  مشيرا إلى دعم الدولة والقيادة السياسية لإظهار قوة الدولة أمام العالم، حيث رسم المصريون لوحة فنية وأرسلوا صورة مشرفة للجميع في الداخل والخارج حول التفاف والاصطفاف وراء قيادتهم الحكيمة.

وأكد "غراب" على مديرى المدارس أهمية التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة، والتواجد مع مسئول الأمن بالمدارس  فى محيط اللجان والتواصل الفورى لأى طارىء أو مستجد.

وطالب جميع المعلمين والعاملين الاستمرار في المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث وان يرسموا لوحة فنية لتعليم منشأة القناطر فى العرس الانتخابي 2024.

 

في سياق متصل، أكدت غرفة العمليات أن الاقبال كبير على التصويت خلال اليومين الماضيين، بالاضافة الي احتشاد المواطنين امام لجان الاقتراع مع بداية اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية. 

 

 

 

من جانبه،  قال مصطفى الطحاوي وكيل إدارة منشأة القناطر التعليمية، أن الإدارة أطلقت حملة "عشانك يا مصر انزل وشارك"، لدعوة المواطنين والناخبين من المشاركة الايجابية ودعم الدولة المصرية "معًا من أجل مسيرة التنمية والبناء"

 

 

تابع وكيل الادارة في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان هناك متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وقامت الادارة برئاسة الدكتور مروان غراب بتلبية جميع احتياجات اللجان والمقار الانتخابية  للتيسير علي المواطنين في الادلاء باصواتهم ودعوة الجميع للمشاركة تحت شعار انزل شارك... قول رأيك ... صوتك أمانة  "معا من أجل التقدم والتنمية ورفع بلدنا الغالية .

 

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

 

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

 

 

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

 

 

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