الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالجلابية.. محمد يشارك في الانتخابات الرئاسية دعما للسيسي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

خرج محمد وأسرته في آخر أيام الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوته حبًا في مصر والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال "محمد" لـ"الدستور" إنه جاء بالزي الصعيدي ومعه أسرته وأطفاله للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعن الزي قال إنه من محافظة سوهاج لكنه يقيم في القاهرة منذ سنوات ومازال متمسكًا بالعادات والزي الخاص بأهل الصعيد.

واضاف أنه يحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ليحددوا مستقبلهم بأيديهم ومستقبل ذويهم، وأوضح أن ذلك واجب وطني ويجب على الجميع المشاركة به.

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