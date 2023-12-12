بالجلابية.. محمد يشارك في الانتخابات الرئاسية دعما للسيسي

خرج محمد وأسرته في آخر أيام الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوته حبًا في مصر والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال "محمد" لـ"الدستور" إنه جاء بالزي الصعيدي ومعه أسرته وأطفاله للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعن الزي قال إنه من محافظة سوهاج لكنه يقيم في القاهرة منذ سنوات ومازال متمسكًا بالعادات والزي الخاص بأهل الصعيد.

واضاف أنه يحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ليحددوا مستقبلهم بأيديهم ومستقبل ذويهم، وأوضح أن ذلك واجب وطني ويجب على الجميع المشاركة به.