محمد البدرى: نزول 45% من الشعب للانتخابات يعكس رغبة المصريين فى مستقبل أفضل

أدلى محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بصوته في مقر اللجنة الانتخابية الخاص به للانتخابات الرئاسية عام 2024، مؤكداً أن نسبة مشاركة المصريين بلغت 45% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا يعد رسالة لكل العالم برغبة الشعب المصري في رسم مستقبل بلاده بما يعزز من أمنه واستقراره.



وأضاف "البدري"، في تصريحات له على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الآن في البلاد، أن ما تشهده المنطقة من نزاعات وحروب وأوضاع غير مستقرة يوجب على كل مصري ومصرية وطنيين النزول والمشاركة، والتعبير عن آرائهم من خلال صناديق الاقتراع، لاستكمال طريق البناء والتنمية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ من لم يشارك أو يدلى بصوته حتى الآن بالنزول والمشاركة، منوها بأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لا بد من الالتزام به.