مسيرة لرجال الدين بالإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

“الدين لله والوطن للجميع” رسالة بعثها رجال الدين في محافظة الإسماعيلية، حيث اصطف رجال الدين المسيحي والإسلامي، كتفًا إلى كتف في الانتخابات الرئاسية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ووقف الشيوخ مرتدين الجلباب والعمامة يمسكون بالمسبحة بجانب القساوسة يرتدون ملابسهم السوداء ويرتدون الصليب في رقبتهم، لمناشدة المواطنين مسلمين ومسيحيين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإن جميع الأديان نادت بحب الوطن، والمشاركة الايجابية في صنع مستقبل الوطن

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.