الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير من الناخبين ثالث أيام الانتخابات الرئاسية على لجان وسط البلد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد  الناخبون على اللجان الفرعية لانتخابات رئاسة الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم بمنطقة وسط البلد، منذ الساعات الأولى من الصباح، بثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وتجرى حاليا عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية بمدرستى عابدين الثانوية بنين وقصر الدبارة حيث يتم استقبال الناخبين وتيسير اجراءات الانتخابات خاصة لذوى الهمم وكبار السن.

محافظ المنوفية: توافد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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إقبال كثيف على لجان الانتخابات ثالث أيام الانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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