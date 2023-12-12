الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ المنوفية: توافد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وذلك فى اليوم الثالث والأخير من العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، وتوافد مكثف من قبل الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية للادلاء بأصواتهم.

وأشار أبو ليمون إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل جموع الناخبين من أبناء وأهالى المنوفية وذلك منذ انطلاق ماراثون العملية الإنتخابية الأحد الماضى والتى تجرى تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن سير نجاح الانتخابات، مناشدًا بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري حتى إنتهاء العملية الإنتخابية لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان بورسعيد

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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