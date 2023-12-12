‎وكيل "تعليم الغربية": نتابع مع غرفة عمليات المحافظة لتذليل أية عقبات تواجه الناخبين

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، بعضوية قيادات المديرية وذلك للتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتوفير المناخ المناسب لجميع الناخبين أثناء عملية الادلاء بأصواتهم.



وصرح وكيل الوزارة ان غرفة العمليات بالمديرية تعمل في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم الانتخابي، لمتابعة الموقف الانتخابي خلال اليوم، وتذليل العقبات التي قد تواجه اي لجنة من اللجان

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.