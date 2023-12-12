الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر تشهد اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تشهد مصر اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت بـالانتخابات الرئاسية 2024.

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية 2024 فاقت أي استحقاقات انتخابية قبلها.

وانطلقت، صباح الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران، ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة، ورمزه النخلة، وحازم عمر، ورمزه السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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