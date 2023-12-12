الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأجهزة الفنية ولاعبو القناة وبترول أسيوط وقنا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لاعبو القناة أمام
لاعبو القناة أمام اللجنة الانتخابية

حرصت أندية دوري المحترفين والقسمين الثاني والثالث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وقام الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود ولاعبو الفريق والحاسب إيهاب فايز رئيس النادي بإلإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصريه بلجنة مدرسة سعيد أباظة ومقرها شركة أسيوط لتكرير البترول.

وحرص لاعبو فريق قنا المغتربين وأشرف سعد رئيس مجلس الإدارة على الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.

كما قام الجهاز الفني لفريق القناة بقيادة سامر عبد المنعم ولاعبو الفريق بالإدلاء باصواتهم داخل لجنة  المغتربين بالإسماعيلية .

أحمد عبد المقصود

 

الانتخابات الرئاسية أحمد عبد المقصود بترول أسيوط فريق قنا القناة

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