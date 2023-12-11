مدرب المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

أدلى طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين بلجنته الانتخابية بمدينة نصر .

وأبدى الكابتن طلعت محرم، سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المصري وحجم الإقبال الكبير الذي شاهده في اللجان الانتخابية بما يؤكد حالة الوعي التي يتمتع بها الشعب المصري خاصة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في ظل الظروف التي تحيط بمصر والعالم العربي والتأكيد على التفاف الشعب المصري خلف مؤسساته في صنع القرار مشيرا إلى وقوفه خلف القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناشد طلعت محرم جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات في ظل التحديات التي تُمر بها المنطقة مشيدا بالتنظيم المميز للانتخابات هذا العام.