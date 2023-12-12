طوابير أمام لجان الاقتراع بحلوان

واصلت مدرسة الشهيد صابر أبوناب الثانوية بنات بحلوان تصدرها للمشهد الانتخابي في المدينة، حيث تشهد زحامًا لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت لجان الوافدين إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث بالداخل.

ورصد "الدستور" تواجد أعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان، وكان الشباب الفئة الأكثر وجودًا، بينما تفوقت السيدات على الرجال في الأعداد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.