الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفرصة الأخيرة.. آخر موعد في الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تستحوذ الانتخابات الرئاسية المصرية على اهتمام ملايين المصريين الساعيين للادلاء بأصواتهم الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لذلك يسعون لمعرفة اخر يوم في الانتخابات الرئاسية حتى لا يفوتهم الموعد النهائي.

نوضح في التقرير التالي اخر موعد في الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم وهو أخر يوم في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى. 

اخر موعد في الانتخابات الرئاسية المصرية 

يمثل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 اخر ايام الادلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية وتقفل اللجنة الانتخابية أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً. 

ومن المتوقع أن تبدأ جولة الإعادة  في الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالداخل يوم الاثنين 8 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للناخبين المتوجهين للادلاء بأصواتهم من خلال موقع الهيئة العليا للانتخابات من هنا 

https://www.elections.eg/

ادخل رقمك القومي اضغط على استعلام تظهر على الشاشة لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية

او يمكن ارسال رقمك القومي على رقم 5151 وسوف تصلك رسالة بها تفاصيل لجنتك الانتخابية كاملة. 

المرشحين في الانتخابات الرئاسية 

المرشح الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي رمز نجمة

المرشح الثاني محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران رمز الشمس

المرشح الثالث عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة رمز النخلة

المرشح الرابع حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر رمز السلم

يجب اختيار مرشح واحد فقط وعدم الكتابة على ورقة الاقتراع باي شكل او اي لون حتى لا يصبح صوت الناخب باطل. 

مسيرة لعشرات الشباب فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية بمرسى مطروح

ميناء السخنة بالسويس يستقبل الوافدين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

توافد كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان عابدين وسط القاهرة

لجان المغتربين الانتخابية 

مبنى اداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال العاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 21

مدرسة الفردوس الابتدائية في 17 شارع المنصورية الجمالية اللجنة رقم 10 

مدرسة دليبرون شكري في شارع القادرية الخليفة اللجنة رقم 17

مدرسة درب سعادة الابتدائية في 1 حارة ابو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الاحمر اللجنة رقم 11 

مبنى الشئون الاجتماعي في 51 ب ميدان الاميرية اللجنة رقم 14

مدرسة الشهيد احمد بدوي الاعدادية المشتركة في مقابر اليهود البساتين اللجنة رقم 38

مركز التدريب المهني في شارع قسم التبين اللجنة رقم 11

مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 18

موقف عبود لسيارات الاجرة بالساحل اللجنة رقم 38 و39

مقر جراج مستشفى معهد ناصر بالساحل اللجنة رقم 40 

مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات في 5 شارع جيهان الشرابية اللجنة رقم 22

مدرسة طبري الشروق منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية اللجنة رقم 11 

txt

رئيس اللجنة العامة بشبرا الخيمة: إقبال غير مسبوق على المشاركة في الانتخابات

txt

عبد العزيز عبد الشافي يشيد بإقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية في أكتوبر

txt

مسيرة لعشرات الشباب فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية بمرسى مطروح

اخر موعد في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية رشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية

مواد متعلقة

من هنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وشروط الحجز

5 أيام.. موعد اجازة الانتخابات الرئاسية 2023 في المدارس

باقي 106 أيام.. عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

آخر تطورات زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف معاشات ديسمبر

موعد شهر رمضان 2024 في مصر وتوقيت آذاني الفجر والمغرب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وتوقعات الأسعار القادمة

موعد امتحانات نصف العام 2024 واختبارات نوفمبر 2023 لصفوف النقل

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟