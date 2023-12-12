الفرصة الأخيرة.. آخر موعد في الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم

تستحوذ الانتخابات الرئاسية المصرية على اهتمام ملايين المصريين الساعيين للادلاء بأصواتهم الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لذلك يسعون لمعرفة اخر يوم في الانتخابات الرئاسية حتى لا يفوتهم الموعد النهائي.

نوضح في التقرير التالي اخر موعد في الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم وهو أخر يوم في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى.

اخر موعد في الانتخابات الرئاسية المصرية

يمثل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 اخر ايام الادلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية وتقفل اللجنة الانتخابية أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن تبدأ جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالداخل يوم الاثنين 8 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للناخبين المتوجهين للادلاء بأصواتهم من خلال موقع الهيئة العليا للانتخابات من هنا

https://www.elections.eg/

ادخل رقمك القومي اضغط على استعلام تظهر على الشاشة لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية

او يمكن ارسال رقمك القومي على رقم 5151 وسوف تصلك رسالة بها تفاصيل لجنتك الانتخابية كاملة.

المرشحين في الانتخابات الرئاسية

المرشح الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي رمز نجمة

المرشح الثاني محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران رمز الشمس

المرشح الثالث عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة رمز النخلة

المرشح الرابع حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر رمز السلم

يجب اختيار مرشح واحد فقط وعدم الكتابة على ورقة الاقتراع باي شكل او اي لون حتى لا يصبح صوت الناخب باطل.

لجان المغتربين الانتخابية

مبنى اداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال العاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 21

مدرسة الفردوس الابتدائية في 17 شارع المنصورية الجمالية اللجنة رقم 10

مدرسة دليبرون شكري في شارع القادرية الخليفة اللجنة رقم 17

مدرسة درب سعادة الابتدائية في 1 حارة ابو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الاحمر اللجنة رقم 11

مبنى الشئون الاجتماعي في 51 ب ميدان الاميرية اللجنة رقم 14

مدرسة الشهيد احمد بدوي الاعدادية المشتركة في مقابر اليهود البساتين اللجنة رقم 38

مركز التدريب المهني في شارع قسم التبين اللجنة رقم 11

مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 18

موقف عبود لسيارات الاجرة بالساحل اللجنة رقم 38 و39

مقر جراج مستشفى معهد ناصر بالساحل اللجنة رقم 40

مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات في 5 شارع جيهان الشرابية اللجنة رقم 22

مدرسة طبري الشروق منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية اللجنة رقم 11