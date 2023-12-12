الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبد العزيز عبد الشافي يشيد بإقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية في أكتوبر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

التقط عبد العزيز عبد الشافي لاعب النادي الاهلي السابق الشهير بـ"زيزو"، صورا مع الناخبين في مدرسة القرية السياحية الاولى بالحي المتميز في مدينة 6 اكتوبر.

وتوجه "زيزو" الى اللجنة للادلاء بصوته في  الانتخابات الرئاسية، إلا أنه عثر على لجنته في مدرسة أخرى بالحي الاول بعدما ساعده عصام سعيد عثمان امين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن أمانة اكتوبر على ايجاد لجنته.
وانصرف "زيزو" بعدما اشاد بالعملية الانتخابية وتنظيم انتخابات الرئاسة 2024، وإقبال المواطنين عليها بشكل حضاري.

 مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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