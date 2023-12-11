الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا.. موقع معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 وعناوين لجان المغتربين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

في اليوم الثاني لانطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية وسعي المصريون للادلاء بأصواتهم في اختيار رئيس الجمهورية يكثر البحث عن موقع معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 كي يمكن التوجه إلى هناك بكل سهولة.

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى موقع معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 ومعرفة الطرق الأخرى التي يمكنها بها معرفة اللجنة الانتخابية واللجنة الفرعية ورقم الناخب في الكشوفات. 

موقع معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 

يوفر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات طريقًا مختصارًا للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للناخب بكل سهولة من هنا.

ادخل رقمك القومي اضغط على استعلام تظهر على الشاشة لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

ويمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية أيضا من خلال الاتصال على الرقم المختصر 5151 وبعد اتباع الارشادات التي تطلب رقمك القومي يمكن معرفة لجنتك الانتخابية والفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية كذلك. 

او ارسال رسالة بها رقمك القومي على نفس الرقم المختصر 5151 وتصلك رسالة بها لجنتك الانتخابية والفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية. 

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اللجان الانتخابية للمغتربين  2024

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة لجان من أجل المغتربين من المحافظات والمقيمين في محافظة القاهرة بالأخص ك يمكنهم التوجه إليها بكل سهولة والادلاء بأصواتهم ومنها 

مدرسة الظاهر الثانوية الحديثة في 45 شارع الظاهر اللجنة رقم 13 

المنطقة الصناعية بالقطامية في منطقة الخدمات بجوار قطعة رقم 788 الصناعات اللجنة رقم 8 و9 

موقف المرج الشرقية بالمرج الجديدة اللجنة رقم 47

موقف المرج الغربية بموقف المرج لسيارات الأجرة المرج اللجنة رقم 48

الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 19  ورقم 20 

مبنى اداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال العاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 21

مدرسة الفردوس الابتدائية في 17 شارع المنصورية الجمالية اللجنة رقم 10 

مدرسة دليبرون شكري في شارع القادرية الخليفة اللجنة رقم 17

مدرسة درب سعادة الابتدائية في 1 حارة ابو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الاحمر اللجنة رقم 11 

موقف عبود لسيارات الاجرة بالساحل اللجنة رقم 38 و39

مقر جراج مستشفى معهد ناصر بالساحل اللجنة رقم 40 

مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات في 5 شارع جيهان الشرابية اللجنة رقم 22

مدرسة طبري الشروق منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية اللجنة رقم 11 

مبنى الشئون الاجتماعي في 51 ب ميدان الاميرية اللجنة رقم 14

مدرسة الشهيد احمد بدوي الاعدادية المشتركة في مقابر اليهود البساتين اللجنة رقم 38

مركز التدريب المهني في شارع قسم التبين اللجنة رقم 11

مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 18

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