رئيس اللجنة العامة بشبرا الخيمة: إقبال غير مسبوق على المشاركة في الانتخابات

كشف المستشار محمد أبو الخير، رئيس اللجنة العامة أول شبرا الخيمة، مستجدات العملية الانتخابية في اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال "أبو الخير"، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون أية مشكلات.

وأضاف أن الحضور يشهد كثافة وإقبالًا كبيرًا غير مسبوق، مؤكدًا أن اللجان تعمل بانتظام بداية من فتحها في استقبال الناخبين..

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.