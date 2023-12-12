الوطنية للانتخابات: العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط وهناك إقبال ملحوظ من الناخبين

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضحت انتظام عملية التصويت في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك إقبالا ملحوظا من الناخبين.

وتابعت: "نشكر المواطنين على مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي ومباشرة حقوقهم الدستورية، وندعو الناخبين للنزول والإدلاء بأصواتهم".

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.