الوطنية للانتخابات: التصويت فى اللجان الفرعية يسير بانتظام

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت في جميع اللجان الفرعية في جميع أنحاء البلاد تسير بانتظام، وهناك إقبال ملحوظ من قبل الناخبين.

وأضاف المستشار بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن فتح اللجان الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، في اليوم الثالث والأخير، أننا نتابع سير عملية التصويت في الداخل.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على ضرورة مشاركة جميع المواطنين والنزول لممارسة حقهم السياسي، وقدم شكره للمواطنين على مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي وممارسة حقوقهم الدستورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.