في اليوم الثالث.. ناخبون يشيدون بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024

مع اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 أشاد الكثير من المواطنين بالعملية التنظيمية للانتخابات، وذلك على الرغم من الكثافة العددية التي اتسمت بها منذ بدءها وحتى الآن.

أعلى مستوى من التنظيم

قالت السيدة عبير فهمي في حديثها "للدستور" والتي انتخبت في إحدى دوائر حي مصر الجديدة بالقاهرة أن العملية التنظيمية للانتخابات كانت على أعلى مستوى وظهرت بصورة مشرفة للغاية مشيرة إلى أنها لم تلاحظ أيًا من أشكال الشغب أو التعطيل، وتابعت أن المعاملة من أعضاء اللجان كانت تتسم بالرقي والتعاون إلى أقصى حد.

تنظيم أي حدث عالمي

الأمر نفسه أكدته سلوى حسين والتي انتخبت في إحدى دوائر حي الدقي موضحة أن هذه الانتخابات لابد أن يشهد لها العالم في تنظيمها وحسن إدارتها، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يبرهن على أن مصر تستطيع تنظيم أي حدث كبير على أعلى مستوى، ولا يمكن أن يشكك أحد في قدرتها على ذلك.

كما تابعت أنها قد غلبتها الدموع عندما رأت الجموع الغفيرة من الناخبين يقفوا على أبواب اللجان انتظارًا للإدلاء بحقهم مشيرة إلى أنها شعرت بمدى الانتماء والوطنية المحفورة داخل أبناء مصر، والتي تظهر جليًا عند المواقف.

الانتخابات الرئاسية 2024

واليوم هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ومن ناحيتها كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.