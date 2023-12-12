موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد يبحث عن معجزة للتأهل لدور الـ16 أمام بايرن ميونخ

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، في محاولة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وستكون مهمة مانشستر يونايتد صعبة، في ظل وجود فرصة للتأهل أمام كوبنهاجن وجالطة سراي أيضًا للتأهل للدور التالي من المسابقة، نظرًا لتواجدهما في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

بينما يخوض فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة أنها بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة.

ترتيب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بايرن ميونخ حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

بينما يتواجد كوبنهاجن وجالطة سراي في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.