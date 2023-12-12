الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف إيبارشية مطاى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا جورجيوس
الأنبا جورجيوس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

بالنادي الرياضي بالمنيا.. أسقف إيبارشية مطاي يحتفل بالانتخابات الرئاسية

شارك نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف إيبارشية مطاي، في الانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بالنادي الرياضي بالمنيا.

وأدلى الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، وعدد من رهبان الدير بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واستقبل نيافة الحبر الجليل، الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها بمقر المطرانية مجموعة كبيرة تضم عددا من فضيلة شيوخ الأزهر والأوقاف بأبوقرقاص وبعض من مسئولي الجهات الإدارية والحكومية بأبوقرقاص. 

ثم توجه نيافته وبصحبة عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة ومن أهالي أبوقرقاص بصفة عامة إلى مدرسة قاسم أمين الإعدادية بالفكرية مركز بأبوقرقاص حيث أدلى نيافته بصوته الانتخابي ثم عاد إلى المطرانية، ليقوم الآباء الكهنة وكل الشعب الذي كان مرافقا لنيافته بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وقال عبر صفحته الرسمية: (راجيين جميعا سلام وأمن ونهوض بلدنا العزيز مصر تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني).

وتوجه نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا، إلى المدرسة الكائنة بها لجنته الانتخابية بطنطا للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك برفقة إخوانه من الأزهر والأوقاف في مشهد ملحمي يعكس قوة رباط الوحدة الوطنية في مصر.

 

ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبدالفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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