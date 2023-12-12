الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ بني سويف يتابع سير الانتخابات من مركز السيطرة الموحد

مركز السيطرة الموحد
مركز السيطرة الموحد

تابع الدكتور محمد هانى غُنيم، محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وواصل المحافظ متابعته لانتظام فتح اللجان  أبوابها أمام الناخبين،وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تبدأ عملية التصويت  في المواعيد الرسمية وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين وتحت إشراف قضائي

وجدّد المحافظ تأكيداته على الاتصال المستمر بين المركز السيطرة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان، واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار  اليومين الأول والثاني من الانتخابات وحتى انتهاء أيام التصويت مساء اليوم،التأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

تجدر الإشارة إلى تكليفات المحافظ "قبل بدء الانتخابات" للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان،فضلًا عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

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