الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرشح الرئاسى حازم عمر من بنى سويف تعقيبًا على القضية الفلسطينية: لا بد من وقف الحرب (فيديو)

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

أكد المرشح الرئاسي حازم عمر ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال تفقده مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة صلاح سالم المشتركة بمدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تحدد الإقبال من عدم الإقبال داخل اللجان الانتخابية، موضحًا أننا نتمني زيادة المشاركة والإقبال.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر تعقيبًا على القضية الفلسطينية أن هناك ثوابث واضحة ومطالب ومنها وقف هذه الحرب، وهناك انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ولا يجب أن تمر تلك الانتهاكات هكذا على الفصائل الفلسطينية. البداية على الفور فى حل الدولتين برعاية وضمانة دولية وبمؤتمر دولي راعٍ وجدول زمني لا يزيد على عام، وبداية المفاوضات من حيث اجتماعات مؤتمر طابا، وأخيرًا على الفصائل الفلسطينية الاتحاد خلف القيادة الفلسطينية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

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