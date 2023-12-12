الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون يتحدون الأمطار في المحافظات الساحلية للمشاركة بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

على الرغم من هطول الأمطار في عدد من المحافظات في الساعات الأولى من اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 وهو اليوم الموافق 12 من شهر ديسمبر توافد عدد كثيف من المواطنين على أبواب اللجان الانتخابية للمشاركة فيها وممارسة حقهم الانتخابي.

واتسمت حالة الطقس اليوم في معظم محافظات مصر بالبرودة خاصة في مدن الصعيد، وهطول الأمطار في بعض منها مثل المدن الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية، إلا أنه ومع ذلك لوحظت كثافة عددية في الناخبين أمام باب اللجان.

يُذكر أن  إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخبوتضم الإسكردية 18 لجنة عامة مستقلة على 9 أحياء، أما في محافظة سوهاج وحدها بصعيد مصر فمن له حق التصويت في الاستحقاق 3ملايين و253 ألفا و846 ناخبا بـ 18 لجنة عامة.

واليوم هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

ومن ناحيتها كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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