مسيرة حاشدة بالإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. فيديو

انطلقت قبل قليل، مسيرة من الملاعب المفتوحة بمحافظة الإسماعيلية، ضمت العديد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب والسياسيين والمسؤولين ورجال الدين، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في ثالث أيام التصويت في الانتخابات.

وانطلقت المسيرة من الملاعب المفتوحة متجهة إلى مدرسة جواد حسني، تضم المئات من المواطنين.

وتشهد محافظة الإسماعيلية مسيرات مختلفة في مختلف أنحاء المحافظة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أول أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.