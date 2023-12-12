الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لم يستسلموا للكسل والحجج ونزلوا للمشاركة".. مواطنين لحقوا بالانتخابات في أخر يوم

المصريون ينتخبون
المصريون ينتخبون

"تغلبنا على الكسل وحجج ضيق الوقت" بهذه الكلمات بدأت السيدة منال فهيم حديثها "للدستور" موضحة أنها أصرت أن تلحق دوروها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في آخر يوم لها والموافق اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر.

و قالت منال إنها منذ البداية وهي تنوي أن تنزل للمشاركة في هذه الانتخابات مؤكدة على أن ذلك حق من حقها ودور أساسي عليها أداؤه، إلا أنها قد شغلتها في خلال اليومين السابقين بعض المهام التي  تقوم بها من مهام في المنزل مع أسرتها وفي عملها، مما جعلها تتأخر على الانتخاب، إلا أنها قطعت هذه الحجج اليوم ونزلت إلى الشارع مبكرًا اليوم لإتمام الإدلاء بصوتها.

أما مصطفى أحمد فقد قرر هو الأخر الانتخاب اليوم موضحًا أنه كان يتمنى المشاركة منذ أول يوم انتخابات ولكن بعض ظروف العمل عنده حالت دون أن يحقق ذلك، وهو ما جعله يستيقظ اليوم باكرًا لبدءء اللجان منذ الدقائق الأولى لفتحها للتصويت داخلها ثم الذهاب إلى العمل فور ذلك. 

الانتخابات الرئاسية 2024

 واليوم هو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

ومن ناحيتها كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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