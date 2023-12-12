"إرادة الأجيال"

كنت حريصًا عند الإدلاء بصوتى فى دائرتى الإنتخابية أن ألتقى ببعض المترددين على اللجنة للوقوف على توجهاتهم الموضوعية فى إختيار مرشحهم والإعتبارات التى على أساسها تم هذا الإختيار....كما كنت حريصًا أن أستهدف أهم فئتين مشتركتين فى العملية الإنتخابية من وجهه نظرى وهما فئة الشباب والمرأة والبعض من كبار السن ولكل فئة من تلك الفئات أهمية خاصة وفكر يختلف عن الآخر.

فالشباب يميل دائمًا إلى العزوف عن المشاركة فى الإنتخابات بقدر أقل من المواطنين الأكبر سنًا من منطلق إهتمامهم الأكثر بدراستهم أو ممارسة هواياتهم المختلفة....إلا أن المتابع للأحداث الجارية فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة يجد أن هذا المفهوم قد أختلف تمامًا وأصبح إهتمام الشباب بممارسة العمل السياسى والحزبى واضحًا تمامًا بل ومؤثرًا فى هذين المجالين حيث رأينا ذلك الكيان القوى الذى يضم نخبة من خيرة شباب الوطن وأقصد هنا تنسيقية شباب الأحزاب الذى كان له أكبر الأثر فى تغيير نمط تفكير الشباب وإهتمامهم للإنضمام لهذا الصرح الشاب المؤثر والذى تحرك فى البلاد طولًا وعرضًا وشمالًا وجنوبًا لتحفيز الشباب على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية الحالية وهو ما ظهر جليًا فى إحتشاد الشباب من الجنسين أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى مشهد يعكس قيمة الشباب المصرى وإهتمامه بالمشاركة فى رسم صورة لمستقبل البلاد.

وذلك من خلال إختيارهم لمرشحهم الأفضل من وجهه نظرهم والقادر على إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة بالشكل الذى يحقق لهم الأمل فى مستقبل أفضل رغم تلك الضغوط التى نعيشها جميعًا...وهنا يظهر أن وعى الشباب أصبح هو الدافع لهم وراء تلك المشاركة وهو ما يحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج فى إهتمام الشباب بمستقبله ومستقبل بلاده.

وتمثل شريحة الشباب فى مصر النسبة الأكبر فى المجتمع حيث تبلغ حوالى 60% من إجمالى هذا المجتمع وقد كانت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفة خاصة حريصة كل الحرص على تفعيل المشاركة الحقيقية لهم فى الحياة السياسية من خلال تطوير علاقتهم بالوزارات والهيئات المختلفة وكذلك تعزيز علاقاتهم بالمؤسسات الشبابية والأحزاب السياسية....وهنا تجدر الإشارة الى انه قد تم خلال السنوات الأخيرة تعيين نماذج شبابية فى منصب معاونى وزراء كذلك تم تعيين 39 قيادة شبابية فى منصبى المحافظ ونائبه فى عام 2019 كما تم ترشيح وإختيار 124 نائبًا شابًا فى مجلسى الشعب والشيوخ كما حرص قانون الإدارة المحلية الذى تم وضعه ولم يتم إقراره على تعيين ما يقارب من ثلث عدد أعضاء المجالس المحلية من الشباب وهو ما يؤكد على تغير نظرة الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية على مشاركة الشباب المؤثرة والفاعلة بها....ولعل إيمان القيادة السياسية بأهمية الشباب والإقتناع بدورهم فى المجتمع قد إنعكس إيجابيًا على إنفتاح الشباب على المشاركة الفاعلة والمؤثرة بشكل إيجابى فى الحياة السياسية من خلال إتاحة حرية التعبير عن آرائهم فى قضايا مجتمعهم ورؤيتهم التى قد تكون مختلفة عن الحلول التقليدية لبعض المشاكل.

والتى من الممكن ان تكون أكثر ملائمة طبقًا للمتغيرات والتطورات الطبيعية التى يشهدها المجتمع المصرى حاليًا وقد رأينا هذا واضحًا فى منتديات الشباب التى أحتضنتها مصر والتى تم إعتمادها كمنتديات دولية نظرًا للنتائج الإيجابية التى تحققت خلالها فى وضع تصورات ورؤى لحل العديد من المشكلات الداخلية والإقليمية والدولية حيث كانت تلك الآراء والأفكار يتم طرحها فى ظل مناخ آمن يرعى الحريات ويدعم الديمقراطية.

ومن هنا جاءت مشاركة الشباب فى الإنتخابات الرئاسية الحالية لتعلن عن مرحلة جديدة فى تاريخ الوطن من المؤكد ان هؤلاء الشباب سوف يكون لهم الدور المؤثر الإيجابى فيها بإذن الله ومن هنا فقد جاء إختيار جميع من إلتقيت بهم فى الدائرة الإنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى قائدًا لتلك المرحلة مبنيًا على تلك المعطيات الموضوعية المنطقية دون أى تأثير أو ضغوط مورست عليهم.

جاءت مشاركة المرأة المصرية فى الإنتخابات الرئاسية كما عودتنا فى السنوات الأخيرة لتؤكد انها من أهم عناصر المجتمع المصرى إن لم تكن أهمها على الإطلاق خاصة خلال تلك الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

فهى الأم والزوجة التى تستطيع إدارة شئون حياة الأسرة بكل ما تمتلكه من حكمة وصبر فى مواجهة أزمة إرتفاع الأسعار...وهى التى تشارك زوجها على ذلك دون إمتعاض أو شكوى طالما كانت حياة أسرتها تنعم بالأمن والأستقرار بعد تلك السنوات الصعبة التى مرت بالبلاد منذ عام 2011 وحتى عام 2014 إلى أن ساهمت فى ثورة 30 يونيو 2013 حيث دفعت بأبنائها على المشاركة فى تلك الثورة ونزلت معهم فى الميادين والمحافظات المختلفة ولم تعد إلا بعد سقوط حكم الإخوان وإنتهاء تواجدهم المشئوم...جاءت مشاركة المرأة المصرية فى تلك الإنتخابات لتؤكد انها تبحث عن الأمان والإستقرار ولتؤكد ايضًا على وعيها العميق والمتكامل بكل ما يحيط بالساحة السياسية ومن ثم أصبح لديها القدرة على حسن الإختيار وعلى المشاركة فى العديد من المجالات السياسية والحزبية والنقابية وكذلك فى التمثيل البرلمانى والوصول الى مراكز صنع القرار ورسم السياسات العامة والتمثيل الخارجى للدولة.

ومن هنا فقد جاء تتويج المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمكانة التى تستحقها فى العمل العام مؤشرًا لتعزيز مكانتها وقدرها بما يساعد فى شراكتها الأصيلة لبناء وتنمية ونهضة الدولة....ومن هنا فقد كان رهان القيادة السياسية الواعية على دور المرأة فى المرحلة الحالية صائبًا تمامًا للحفاظ على كيان الدولة لمقدرتها على توجيه أفراد أسرتها نحو طريق البناء والبعد عن كل الطرائق التى تستهدف النيل من مقدرات وثروات الدولة المادية والبشرية ولذلك جاءت مشاركتها فى الإنتخابات الرئاسية فرض عين لتؤكد من خلال إختيارها على حقوقها فى رسم صور التمكين المستقبلية والريادة التى تستهدف المستقبل القريب.

وجاء مسك الختام فى لقاءاتى مع تلك الفئة التى تذكرنا بالزمن الجميل حيث كان رتم الحياة يسير بواقع هادئ وبسيط دون مشاكل إقتصادية أو جشع للتجار أو تهديدات على حدود الدولة...فئة أهلنا من كبار السن الذين رأيت مدى إهتمامهم الحقيقى بالمشاركة فى تلك الإنتخابات وكان لهم أيضًا أسبابهم الموضوعية فى إختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى رأونه وهو يكرم ام الشهيد ويشد من أزرها ويقبل جبهة والد الشهيد ويهتم بالصغير قبل الكبيرويحمل هموم الفقير ويجتهد لرفع المعاناة عنه بقدر الإمكان.

كانت كل أم وأب من كبار السن أمام اللجنة الإنتخابية يشعران أن الرئيس أبنًا لهما وقبل أن يقوما بإنتخابه يقومان بالدعاء له وان يعينه الله على ما يتحمله من ضغوطات لم يتعرض لها أى رئيس مصرى من قبل سواء من الخارج أو من الداخل بهذا الحجم من التحديات المختلفة وكانت الدعوات الصادقة تسبق أياديهم وهم يؤشرون على اسم مرشحهم عبد الفتاح السيسى ليقود المسيرة خلال الفترة القادمة.

هكذا جاءت إرادة ثلاثة من الأجيال الذين تقابلت معهم حيث أجمعوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رجل المرحلة القادمة بإذن الله.

وتحيا مصر.