الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وائل لطفى: بايدن لا يريد دفع فاتورة دعم إسرائيل من شعبيته

الكاتب الصحفي وائل
الكاتب الصحفي وائل لطفي

قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، إنه كما يوجد أعداء داخليين في مصر يهمهم تشويه الموقف المصري تجاه غزة لأنهم يستمدون منه شرعيتهم، يوجد أعداء لمصر في الخارج.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن مصر دولة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط ولها ثقلها ومكانتها، ولها مكانتها الحضارية وكل الدول لديها حلم أن تلعب ويكون لها دورًا ولكن كل واحد يؤخذ على قدر ثقله التاريخي، وهذه مسألة لا يضاهي فيها أحد مصر.

وأشار إلى أنه أحيانًا تجد تطابق بين المتحدثين باسم إسرائيل والمتحدثين باسم الجماعة الإرهابية، وأحيانًا تجد تناقض بين هارب يقيم في آسيا وآخر في أوروبا ،الأول يقول إن الدولة المصرية يجب أن تفتح المعابر لأن الفلسطينيين يقفون على المعابر، وآخر يقول مخطط التهجير واضح ومصر ستفتح المعابر.

أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل

وأكد أن  أمريكا ملتزمة بدعم إسرائيل ولكن "بايدن"، لايريد دفع فاتورة عالية من تدني شعبيته في الداخل الأمريكي خاصة مع تدني شعبية بايدن وارتفاع شعبية المرشح الجمهوري، مشيرًا إلى أن الالتزام بأمن إسرائيل مسألة أمريكية كل واحد يقدمها بطريقته.

وائل لطفي أمريكا دعم إسرائيل دفع فاتورة عالية شعبيته الداخل الأمريكي

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