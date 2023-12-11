بمباركة أمريكية.. الاحتلال استهدف كل كيلومتر في غزة بـ 60 قنبلة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن تقرير “واشنطن بوست” أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 22 ألف قنبلة على غزة، بمباركة ودعم من الإدارة الأمريكية.

وأضاف أسامة كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc":

"إلقاء 22 ألف قنبلة في 365 كيلومتر هي مساحة غزة، يعني أن أمريكا وليس إسرائيل ضربت كل كيلومتر في غزة بـ 60 قنبلة".

وتابع:"في كل كيلومتر في غزة يعيش 9 آلاف مواطن، أي 60 قنبلة لكل 9 آلاف إنسان مثلي ومثلك، هل يا ترى ستصدق وقتها أن كل من ماتوا هم الكام ألف الذين يتحدثون عنهم، يا ترى هل ستصدق قصة النساء والأطفال، أم أنك سترى أنها إبادة أمريكية إسرائيلية لشعب غزة".

وأردف:" هذا يؤكد أن كل سنتيمتر في غزة تم ضربه بشظايا هذه القنابل الضخمة في توقيت لا يزيد عن الشهرين".