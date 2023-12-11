الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم الجندى: مشاركة 45% من الناخبين فى انتخابات الرئاسة حتى الآن موقف وطنى

النائب حازم الجندى
النائب حازم الجندى

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إعلان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، إدلاء 45٪ من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن اصطفاف الشعب المصري، بجانب وطنهم رسالة قوية بعثها للعالم بمدى زيادة الوعي السياسي لدى المصريين واستخدامهم لحقوقهم الدستورية والقانونية عن وعي وإدراك بمتطلبات المرحلة الراهنة.

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رئيس لجنة المتابعة بالمنيا: إقبال كثيف على اللجان فى ثاني أيام الانتخابات

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المستشار علاء فؤاد: الانتخابات الرئاسية وثقت اصطفاف المواطنين ووعيهم السياسى

مشهد جديد لبداية مستقبل وطن 

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية سجلت مشهدا جديدا لبداية مستقبل وطن تكاتف فيه المصريون متحدون صعوبات وعراقيل المرحلة الصعبة التي تمر بالمنطقة ككل وليس مصر فقط، ولا بد وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، لاختيار رئيس مصر القادم.

تعيش تجربة ديمقراطية جديدة  

لفت المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن ماراثون الانتخابات الرئاسية جعل مصر تعيش تجربة ديمقراطية جديدة تعكس تطورا ملحوظا في  دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، وترسيخا لمفهوم التعددية الحزبية بالدفع بعدد من المرشحين من مختلف الأيديولوجيات، مما يؤكد أن الدولة المصرية خطت خطوات إيجابية نحو إصلاح سياسي حقيقي يقدر أهمية الاستحقاقات الانتخابية وتقدير وعي المواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاصطفاف الوطني والإلتفاف خلف الدولة المصرية هو حائط الصد الأول في مواجهة مخططات قوى الشر التي تستهدف النيل من مصر، من خلال بث التفرقة بين شعبها.

واستعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن اللجان العامة والفرعية تشهد كثافات غير مسبوقة للعملية الانتخابية.

عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد للهيئة الوطنية للانتخابات بقاعدة بيانات الناخبين الشعب المصري الانتخابات الرئاسية رئيس مصر

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