رئيس لجنة المتابعة بالمنيا: إقبال كثيف على اللجان فى ثاني أيام الانتخابات

قال عماد قايد، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام في اليوم الثاني دون وجود أي معوقات تذكر.

انتظام العملية الانتخابية

وأكد عماد قايد، خلال حواره عبر زووم مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك كثافة في الإقبال على مدار اليوم الثاني في العملية الانتخابية.

وأضاف في حديثه، أن جميع الجهات المعنية تعاونت مع القائمين على اللجان الانتخابية في محافظة المنيا لتسهيل العملية التصويتية على المواطنين.

الانتخابات المصري

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.